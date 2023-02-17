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Суточное число заболевших ковидом в Югре выросло до 342

342 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за сутки, половина из них в Сургуте

Суточное число заболевших ковидом в Югре выросло до 342
Фото: pixabay

В 20 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 342 новых заболевших коронавирусом. Больше всего в Сургуте - 160, а также в Ханты-Мансийске - 32, Нижневартовске - 16, Нефтеюганске и Мегионе - по 15, Лангепасе - 14. В других городах и районах медики зафиксировали от 1 до 12 новых случаев заражения.

На момент выявления у 333 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 – пневмония, у 2 - бессимптомно. Контакт установлен в 341 случае, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Вылечился за сутки 191 человек, за весь период пандемии – 254 653 югорчанина. Скончались от коронавируса за весь период 2 607 пациентов с ковидом.


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Сегодня в 13:18, просмотров: 188, комментариев: 0
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