В Югре подросткам запретили продавать зажигалки и баллоны со сжиженным газом

В ХМАО по инициативе прокуратуры приняли закон, направленный на борьбу с подростковой газовой токсикоманией – сниффингом. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, за последний год в ХМАО двое подростков погибли в результате отравления газовыми смесями.

«В целях обеспечения безопасности жизни и охраны здоровья детей, профилактики гибели детей от употребления бытового газа, по инициативе прокурора автономного округа Ботвинкина Е.Б. региональной Думой принят закон, которым введено ограничение продажи несовершеннолетним сжиженного углеводородного газа», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

К таким товарам относятся зажигалки, в которых имеется контейнер со сжиженным углеводородным газом, а также заправочные баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ любой емкости, используемые для работы бытовых приборов (в том числе, туристских плит), заправки зажигалок.

За нарушение введенных ограничений одновременно введена административная ответственность в виде штрафа в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц.

Сниффинг - это форма таксикомании, при котором состояние токсического опьянения достигается в результате вдыхания паров сжиженного углеводородного газа, используемого в бытовых приборах. Чаще всего это бытовой газ, используемый в баллончиках для зажигалок или самих зажигалках – пропан, бутан, изобутан.