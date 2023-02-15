194 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за сутки, из их 107 в Сургуте

В 18 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 194 новых случая коронавируса. Из них 104 - в Сургуте, 16 - в Лангепасе, 14 - в Ханты-Мансийске и 12 - в Нижневартовске. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 6 новых случаев заражения.

На момент выявления у 187 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 – пневмония. Контакт установлен в 192 случаях, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умер один пациент - это первый летальный случай за последние несколько недель. Общее число жертв инфекции за весь период пандемии достигло 2 607. Вылечился за сутки 161 человек, за весь период – 254 273 югорчанина.