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​Как Югра ведет сотни инвестпроектов и сколько миллионов нужно, чтобы попасть в няганьскую особую экономическую зону

Губернатор Югры провела прямой эфир об экономике и инвестициях

​Как Югра ведет сотни инвестпроектов и сколько миллионов нужно, чтобы попасть в няганьскую особую экономическую зону
Фото admhmao.ru

Продолжаются прямые эфиры Натальи Комаровой в 2023 году. Первый был посвящен вопросам образования, что крайне важно в Год педагога и наставника, а тема второго как раз призвана обеспечить устойчивость региона в решении всех вопросов – то есть экономике и инвестициям. Как обычно, сбор вопросов шел в течение нескольких дней и непосредственно по ходу трансляции, и представители бизнеса активно интересовались возможностями, которые дает им Югра.

На данный момент в сопровождении регионального правительства находятся 468 инвестпроектов с общей мощностью в 176 млрд рублей, благодаря им до 2030 года в Югре должны появиться около 10 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, автономный округ по итогам 2021 года сохранил шестое место в национальном рейтинге инвестпривлекательности, что довольно высоко. «Для активности, повышения эффективности нашей совместной работы в этом отношении очень важно разработать, настроить и грамотно использовать инструменты сопровождения властными структурами инвестиционных инициатив предпринимательского сообщества. В данном случае я не закрываю это предложение границами региона, распространяя его на всех, кто в этом заинтересован», – цитирует губернатора департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

В распоряжении правительства региона имеются десятки различных инструментов по поддержке бизнеса – как федерального, так и собственно регионального уровня (плюс – каждый муниципалитет еще отстраивает свои практики работы с предпринимателями). Но есть и особые случаи. Так, Югра стала первым в России регионом, подписавшим с бизнесом соглашение о поощрении капиталовложений. Счастливчиком стал инвестор, который строит в Сургуте новый металлургический комплекс с мощностью 100 тысяч тонн металлопроката в год. По словам Натальи Комаровой, это даст сургутянам более 350 рабочих мест.

Серьезное поле для развития производительного бизнеса – югорские техно- и индустриальные парки. Только индустриальных в Югре уже девять, еще три промышленных технопарка и один технопарк высоких технологий. На их территориях сейчас работают 89 резидентов, заполняемость составляет 70 процентов. «Они заняли нишу в нефтесервисе, лесоперерабатывающей промышленности, производстве строительных материалов и оборудования. Резидентами организована 1 035 рабочих мест», – отметила Наталья Комарова.

Но на этом поддержка бизнеса и инвестиций не останавливается – Югра инициировала создание в Нягани особой экономической зоны (она стала юбилейной 50-й такой территорией в России). Там на территории в 273 гектара якорные арендаторы внесут 25 млрд рублей инвестиций в развитие производства, что даст городу еще порядка 800 рабочих мест. Вот и один из вопросов, прозвучавших в ходе эфира, был посвящен именно няганьской ОЭЗ – жительница округа Екатерина Громова захотела узнать, как можно стать ее резидентом.

Как выяснилось, там есть несколько условий. Первые из них – предприятие не должно быть унитарным по форме собственности, а также что-то производить или перерабатывать. «Что касается обязательств резидента, требования следующие: не менее 120 миллионов рублей инвестиций, где 40 миллионов рублей должны быть проинвестированы в первые три года со дня заключения соглашения. Для получения статуса резидента нужно обратиться в департамент экономического развития Югры», – объяснил замгубернатора и директор департамента экономического развития Роман Генкель. Понятно, что попавшие в ОЭЗ бизнес-проекты получат полное сопровождение от правительства Югры.

Серьезные и крупные предприятия, приходящие в индустриальные парки и особые экономические зоны – это здорово, но в Югре так же обращают серьезное внимание на людей, которые готовы по своей инициативе вести небольшие бизнесы, зарабатывать и давать работу другим. Их главный союзник во власти – фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес». Он ведет несколько больших образовательных программ, а также заведует поддержкой малого и среднего бизнеса, особенно, если его организуют молодые люди. По словам гендиректора фонда Романа Колупаева, предприниматели в возрасте до 25 лет могут получить грантовую поддержку на свой проект размером до 500 тысяч рублей. Подробности об этом – на сайте.

Экономический эфир Натальи Комаровой собрал 170 тысяч просмотров на платформе ВКонтакте. И это при условии, что тема и нюансы ее обсуждения были довольно сложными и местами не совсем понятными обывателю. «Я бы хотела обратить внимание на то, что мы сегодня обсуждали глубокую тему, так как все наши планы, прогнозы и реальная работа здесь и сейчас направлены на достижение национальных целей, поставленных президентом, – подвела итоги разговора Наталья Комарова. – А эти цели и нацпроекты отвечают запросам людей. Согласитесь, от «Демографии» до «Международной кооперации и экспорта» – мы держим ориентиры нацпроектов как важнейшие, интегрированные и отвечающие на запросы наших граждан. И идем дальше. Всем спасибо!»

Записи эфира доступны в социальных сетях Натальи Комаровой и сообщества «Югра» ВКонтакте. Там же будет опубликован анонс следующего онлайн-разговора.


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Сегодня в 17:56, просмотров: 113, комментариев: 0
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