ВЦИОМ: лишь четверть россиян считают 14 февраля праздником

Лишь четверть россиян считают День святого Валентина праздником. За последние 20 лет доля таковых сократилась почти вдвое - в 2022 и 2005 годах 14 февраля праздником считали 50% и 48%. При этом по-прежнему высоким (47%) остается признание Для святого Валентина как праздника у молодежи до 24 лет. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Мнение россиян о целях празднования разделилось почти поровну. 45% опрошенных считают, что 14 февраля отмечают, чтобы порадовать своих любимых. А 43% уверены, что праздник существует ради прибыли от продажи сувениров.

Доля влюбленных россиян за год выросла с 57% до 60%. Больше всего влюбленных социологи зафиксировали в возрастных группах 25-34 (74%) и 35-44 (71%) года. При этом о своей влюбленности чаще заявляли мужчины (65%), нежели женщины (55%).

Отношение россиян к интернет-знакомствам не сильно изменилось за время пандемии, говорится в исследовании. Удачным этот формат назвали только 16% респондентов. Большинство (43%) опрошенных считают, что лучше знакомиться через круг общих знакомых, работу или учебу (31%), клубы по интересам, секции или курсы (22%).