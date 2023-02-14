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В Нижневартовске в ДТП пострадала трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка получила травмы в ДТП в Нижневартовске

В Нижневартовске в ДТП пострадала трехлетняя девочка
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

Ребенок пострадал в ДТП в Нижневартовске. Авария произошла днем накануне, 13 февраля, на регулируемом перекрестке улиц Омская-Нефтяников-Таежная. Столкнулись Сhevrolet и Mazda, сообщили в Госавтоинспекции ХМАО.

Предварительно установлено, что 58-летний водитель Chevrolet, поворачивая налево, не уступил дорогу Mazda под управлением 36-летнего местного жителя. В результате столкновения пассажиры Chevrolet - 3-летняя девочка и 32-летняя женщина - получили травмы.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что ребенок перевозился без детского удерживающего устройства. Водителя привлекли к административной ответственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 3 000 рублей.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 4 ДТП, в которых пострадали 9 человек.


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Сегодня в 09:48, просмотров: 147, комментариев: 0
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