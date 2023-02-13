Юрия Чекина из Югры обвиняют в семи преступлениях, в том числе в убийстве окружного прокурора

В прокуратуре Югры утвердили обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главного контроллера-ревизора Минфина округа Юрия Чекина. Он обвиняется по семи статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в организации убийства прокурора региона Юрия Бедерина.

«В 2000 году Чекин в целях воспрепятствования служебной деятельности прокурора округа Юрия Бедерина и из чувства мести за эту деятельность организовал его убийство. К непосредственной организации преступления он за денежное вознаграждение привлек жителя г. Ханты-Мансийск, а тот, в свою очередь, двух своих приятелей. Чекин организовал наблюдение за прокурором округа, выяснив маршруты и время его передвижения, а также место проживания», – рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. Напоминаем, что 25 июля 2000 года в Ханты-Мансийске в подъезде дома исполнитель убийства трижды выстрелил в потерпевшего из пистолета. От полученных ранений Юрий Бедерин скончался.

Вместе с этим, Юрию Чекину придется ответить за похищение 15,6 млн рублей из бюджета государственного предприятия и за организацию убийств двух местных предпринимателей.

А также он предстанет перед судом за неудавшуюся организацию убийства еще одного прокурора – тогда исполнитель отказался от дела. «Находясь в розыске за ранее совершенные преступления, Чекин в период с 2010 по 2011 годы решил убить бывшего заместителя прокурора автономного округа из мести за осуществление им служебной деятельности. Для этого он за денежное вознаграждение привлек в качестве исполнителя преступления жителя Ханты-Мансийска», – добавили в ведомстве.

Отметим, что обвиняемый скрывался от правосудия более 20 лет. В 2021 году его задержали. Ранее были вынесены обвинительные приговоры другим соучастникам преступлений.