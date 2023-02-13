16+
Логотип Сиапресс
USD  72,7923   EUR  78,0542  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Организатор убийства прокурора Югры предстанет перед судом спустя 20 лет

Юрия Чекина из Югры обвиняют в семи преступлениях, в том числе в убийстве окружного прокурора

Организатор убийства прокурора Югры предстанет перед судом спустя 20 лет
Видео: vk.com/sledcomru

В прокуратуре Югры утвердили обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главного контроллера-ревизора Минфина округа Юрия Чекина. Он обвиняется по семи статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в организации убийства прокурора региона Юрия Бедерина.

«В 2000 году Чекин в целях воспрепятствования служебной деятельности прокурора округа Юрия Бедерина и из чувства мести за эту деятельность организовал его убийство. К непосредственной организации преступления он за денежное вознаграждение привлек жителя г. Ханты-Мансийск, а тот, в свою очередь, двух своих приятелей. Чекин организовал наблюдение за прокурором округа, выяснив маршруты и время его передвижения, а также место проживания», – рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. Напоминаем, что 25 июля 2000 года в Ханты-Мансийске в подъезде дома исполнитель убийства трижды выстрелил в потерпевшего из пистолета. От полученных ранений Юрий Бедерин скончался.

Вместе с этим, Юрию Чекину придется ответить за похищение 15,6 млн рублей из бюджета государственного предприятия и за организацию убийств двух местных предпринимателей.

А также он предстанет перед судом за неудавшуюся организацию убийства еще одного прокурора – тогда исполнитель отказался от дела. «Находясь в розыске за ранее совершенные преступления, Чекин в период с 2010 по 2011 годы решил убить бывшего заместителя прокурора автономного округа из мести за осуществление им служебной деятельности. Для этого он за денежное вознаграждение привлек в качестве исполнителя преступления жителя Ханты-Мансийска», – добавили в ведомстве.

Отметим, что обвиняемый скрывался от правосудия более 20 лет. В 2021 году его задержали. Ранее были вынесены обвинительные приговоры другим соучастникам преступлений.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:42, просмотров: 88, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Александр Пелевин избавится от приставки и.о. 1106
  2. ​Год педагога и наставника в Югре стартует 27 февраля 913
  3. На кладбище Сургута обнаружили труп с десятью ножевыми ранениями 686
  4. ​В Тюменской области сократилось число детей-сирот, не обеспеченных жильем 660
  5. ​Александр Моор объяснил высокие позиции Тюменской области в рейтинге качества жизни 658
  6. ​Грантовая поддержка бизнеса в Тюменской области увеличена до 40 миллионов рублей 636
  7. ​В Тюменской области дополнительно расселят 3,15 тысячи «квадратов» аварийного жилья 625
  8. ​В Ханты-Мансийске в ДТП с грузовиком погиб пожилой мужчина 406
  9. Сергей Безруков привезет в Югру «Большой детский фестиваль» 352
  10. Сургутские врачи помогли родить пациентке с врастанием плаценты 329
  1. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 2981
  2. «Мы не уходим, мы просто снижаем обороты» 2114
  3. В лесах ХМАО может скрываться опасный преступник 2021
  4. ​Нужны пересадки 1996
  5. ​ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединяют банкоматные сети 1941
  6. Именитые кардиохирурги исполнили «джаз» на сердце югорчанки // ФОТО, ВИДЕО 1926
  7. ​Югра привлекает востребованных специалистов при помощи «ускоренных северных» 1907
  8. Сургутянин сделал предложение Ларисе Долиной во время концерта: она отказалась 1907
  9. ​ТРЦ могут отдать свои пустующие площади под выставки или спорт, но превратиться в «барахолку» проще и дешевле 1884
  10. ​Наша база 1828
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8930
  2. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7131
  3. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 4545
  4. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 4237
  5. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 4175
  6. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 3987
  7. Какие цифровые тренды стоит ожидать в 2023 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3790
  8. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 3578
  9. Лесоповал 3394
  10. ​Прощание с Мимино 3382

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика