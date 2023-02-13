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​Сургутянка пожаловалась на то, что приставы повторно взыскивают с нее уплаченный долг

Судебные приставы Югры разбираются с жалобой сургутянки

​Сургутянка пожаловалась на то, что приставы повторно взыскивают с нее уплаченный долг
Фото pixabay.com

Сургутянка Наталья пожаловалась на то, что судебные приставы пытаются повторно взыскать долг, который ранее был оплачен. Об этом она рассказала в эфире с главой ФССП по Югре Еленой Ловандо, организованном на базе Центра управления регионом.

«Запросите у банка документы о погашении. Уточните, было ли прислано уведомление о погашении, на основании которого мы должны окончить исполнительное производство. Если в положенные 3 дня кредитная организация не предоставит документы, есть возможность привлечь ее к административной ответственности. На следующей неделе покажите мне все документы. Надеюсь, это будет пример именно участливого отношения к любому заявителю», – дала поручение Елена Ловандо.

В Югре в течение 2022 года количество исполнительных листов превысило миллион. ФССП возбудила 27 тысяч производств только по алиментам.


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Сегодня в 11:46, просмотров: 86, комментариев: 0
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