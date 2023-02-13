Десять школ и три садика закрылись в ХМАО из-за ОРВИ и гриппа

За неделю с 6 по 12 февраля в ХМАО зарегистрировали 162,4 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения. Это на 4,6% выше уровня предыдущей недели и на 58,6% выше эпидемического порога, сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

«В возрастной структуре заболеваемости удельный вес взрослых 15 лет и старше составил 39,5%, детей – 60,5%. Относительно прошлой недели возросла доля детей», - говорится в сообщении пресс-службы.

В лидерах по количеству больных – Сургут, Нижневартовск и Сургутский район. А самые высокие темпы прироста уровня заболеваемости зафиксированы в Мегионе, Ханты-Мансийском и Сургутском районах.

Также за минувшую неделю в ХМАО зарегистрировали 683 случая гриппа. Заболеваемость после некоторого спада вновь стала возрастать. Санврачи объясняют это сменой циркулирующего штамма - сейчас доминирует вирус гриппа В.

В связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в ХМАО на шестой неделе закрылись три детсада в Ханты-Мансийском, Кодинском районах и Сургуте, 10 школ в Березовском и Нефтеюганском районах, Урае и Белоярском. Также не работают школа-интернат и училище в Урае. Приостановлен воспитательный процесс в 89 группах в 51 детсаду в 15 муниципалитетах и в 291 классе в 71 школе в 16 муниципальных образованиях.