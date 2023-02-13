Среди регионов РФ ХМАО опустился с 8 на 9 место рейтинга по качеству жизни, уступив Калининградской области

В ХМАО в 2022 году улучшилось качество жизни населения, в итоговом рейтинге округ занял девятое место среди всех регионов России. Об этом стало известно от экспертов РИА Новости.

«В 2022 году качество жизни в большинстве российских регионов выросло. В 2021 году рейтинговый балл ХМАО составлял 62 балла, в прошлом году — 63,5 балла», — сообщают аналитики издания.

Однако, среди регионов РФ ХМАО опустился с восьмого на девятое место, уступив Калининградской области, где качество жизни населения росло более быстрыми темпами.

Расчет баллов проводится с учетом 67 показателей, объединенных в 11 групп. Уровень дохода и занятости населения, рынок труда в регионе, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, климат, экология и другие параметры – основные критерии оценки.

Напоминаем, что ранее Югра вошла в тройку лидеров по показателям медицинской сферы, а также в пятерку лучших регионов России по качеству жизни.