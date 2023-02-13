Власти Югры объявили о создании проектов в сфере беспилотного транспорта

Власти ХМАО объявили о создании проектов в сфере беспилотного транспорта. Для этой цели региональное правительство объединит усилия с Государственной транспортной лизинговой компанией. Проект соглашения с ГТЛК утвердили на заседании правительства округа, которое провела губернатор Наталья Комарова, сообщается на сайте правительства Югры.

«В числе направлений взаимодействия —реализация совместных программ, пилотных проектов для ускорения цифровой трансформации сферы транспорта, включающих внедрение беспилотных технологий при выполнении работ по перевозке грузов и людей, тушения пожаров; развитие инновационного научно-технического центра «ЮНИТИ ПАРК»; создание центра обучения и тренажерной подготовки внешних пилотов беспилотных воздушных судов межрегионального и федерального уровней», — отметила Наталья Комарова.

По словам замгубернатора — директора департамента экономического развития Югры Романа Генкеля, в результате сотрудничества планируется получить анализ нормативной базы, которая имеется в стране с точки зрения регулирования полетов и мер поддержки данной отрасли. А самое главное — выработать технологичные решения, которые будут нацелены на решение различных задач.

«Среди них —логистические, связанные с доставкой грузов, задачи мониторинга, которые, учитывая нашу территорию, более чем актуальны, задачи, связанные с развитием как создания беспилотниковна территории Югры, так и обучения операторов, которые должны сопровождать этот процесс», — уточнил Роман Генкель.

Он добавил, что к концу июня планируется завершить первый этап совместной работы по выработке технологических решений, а также по созданию в Югре необходимой для этого инфраструктуры.