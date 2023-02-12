16+
Логотип Сиапресс
USD  72,7923   EUR  78,0542  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Год педагога и наставника в Югре стартует 27 февраля

2023 год в ХМАО объявлен Годом педагога и наставника

​Год педагога и наставника в Югре стартует 27 февраля
Фото: unsplash.com

План мероприятий по проведению в 2023 году в Югре Года педагога и наставника принят правительством региона накануне.

Как отмечает директор окружного департамента образования Алексей Дренин, план опирается на федеральный (напомним, что Год педагога и наставника проводится в 2023-м по всей стране), но в Югре упор будет сделан на наставничество. «Наш план затрагивает не только отрасль образования, но наставничество в различных отраслях и направлениях в принципе, — говорит чиновник, его слова приводит портал admhmao.ru. — Это крайне важно, в первую очередь, для молодых специалистов».

Сегодня план включает в себя 36 мероприятий, в том числе форумы, круглые столы, мастер-классы, семинары, конкурсы профмастерства — первые из них пройдут уже в марте: реализация плана начнется 27 февраля, в день окружного форума педагога и наставника, который состоится в столице региона.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:59, просмотров: 89, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. А ты возьми и продай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 858
  2. ​Молния ударила в Иисуса 521
  3. Зимние интеллектуальные игры проходят в Сургуте 405
  4. ​На лыжи встали 1600 сургутян 394
  5. ​В Нижневартовске покойника переодевали прямо на улице 375
  6. ​Россияне проигнорируют День святого Валентина 362
  7. ​Вартовчане не могут улететь в Минеральные Воды 263
  8. ​Александр Пелевин избавится от приставки и.о. 129
  9. ​Год педагога и наставника в Югре стартует 27 февраля 89
  1. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 2898
  2. ​Отремонтируют и обновят: Фонд капремонта поделился планами работы в Сургуте 2555
  3. Сургутянин остался без квартиры и машины после общения с мошенниками 1993
  4. В лесах ХМАО может скрываться опасный преступник 1917
  5. ​Нужны пересадки 1883
  6. ​Югорчане смогут отправиться в Узбекистан прямым авиарейсом 1853
  7. «Мы не уходим, мы просто снижаем обороты» 1841
  8. Именитые кардиохирурги исполнили «джаз» на сердце югорчанки // ФОТО, ВИДЕО 1833
  9. ​ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединяют банкоматные сети 1815
  10. Сургутянин сделал предложение Ларисе Долиной во время концерта: она отказалась 1807
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8880
  2. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7035
  3. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 4488
  4. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 4166
  5. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 4105
  6. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 3908
  7. Какие цифровые тренды стоит ожидать в 2023 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3708
  8. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 3473
  9. ​Прощание с Мимино 3326
  10. Лесоповал 3305

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика