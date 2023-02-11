В Урае во время субботника обнаружили металлическую лошадку от карусели. За такую находку ХМАО выиграл в номинации «Самая необычная находка, сделанная во время субботника». Информация об этом появилась на сайте регионального Природнадзора.

«Ханты-Мансийский автономный округ стал победителем в двух номинациях: самые медийные субботники и самая необычная находка, сделанная во время субботника. Участник субботника в Урае обнаружил металлическую лошадку высотой 90 см», — сообщает пресс-служба ведомства.