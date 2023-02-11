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Югорчане стали реже искать работу

Стало известно, специалисты каких сфер сильнее всего нуждаются в работе в ХМАО

Югорчане стали реже искать работу
Фото: ru.freepik.com

В январе жители ХМАО искали работу на 6% реже, чем год назад. Об этом сообщает служба исследований hh.ru. Всего в январе 2023 года югорчане открыли или обновили 33,7 тысячи резюме – наиболее заметно наблюдается рост соискателей в сферах сферах «Инсталляция и сервис» (таких резюме стало на 120% больше), «Производство» (+23%), «Бухгалтерия, управленческий учет» (+17%), «Продажи» (+13%), а также «Строительство, недвижимость» (+11%).

В то же время заметно упала заинтересованность жителей региона к работе в сферах «Банки, инвестиции, лизинг» (количество резюме сократилось сразу на 85% по сравнению с январем 2022 года), «Высший менеджмент» (-80%) и «Добыча сырья» (-78%).

«Сейчас более ценно быть универсальным специалистом с широким набором умений, чем специалистом с узкой экспертизой. Это связано не только с тем, что работодатель непременно хочет с помощью одного специалиста закрывать не одну задачу, а две или три сразу. Это важно прежде всего в условиях турбулентности и трансформации бизнес-процессов, когда задачи сотрудника могут измениться кардинально в течение короткого времени, а ресурсов на подбор, адаптацию новых сотрудников все меньше. Из этого следует еще один востребованный навык – саморазвитие или склонность к быстрому обучению. Сейчас работодатели ценят в сотрудниках стрессоустойчивость, умение адаптироваться в непростых и постоянно меняющихся условиях, навык эффективного управления командой. Кроме того, компаниями ценятся сотрудники с развитым критическим мышлением, способностью к глубинному анализу, быстрому и эффективному обучению. Важны лидерские качества, навыки коммуникации. Именно это важно развивать для успешного трудоустройства – но не в ущерб «твердым» профессиональным навыкам», – главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности добавляет Наталья Данина.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 136, комментариев: 0
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