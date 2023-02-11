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В декабре 2022 года жители «тюменской матрешки» взяли ипотек на общую сумму 32 млрд

Объем ипотек, выданных жителям «тюменской матрешки», увеличился на 16%

В декабре 2022 года жители «тюменской матрешки» взяли ипотек на общую сумму 32 млрд
Фото: ru.freepik.com

В декабре прошлого года жители «тюменской матрешки» взяли больше восьми тысяч ипотек на общую сумму 32 миллиарда рублей. Это максимальное значение за 2022 год. При этом по сравнению с декабрем 2021 года число выданных кредитов практически не изменилось, а объем увеличился на 16%, сообщают специалисты Отделения Банка России по Тюменской области.

Югорчане оформили 3,7 тысяч кредитов на сумму 15 млрд рублей, тюменцы – 3,3 тысяч на 11 млрд рублей, ямальцы – 1,2 тысяч кредитов на 6 млрд рублей. Ипотечный портфель жителей регионов на начало января составил 641 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом он вырос на 16%.

В декабре средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Тюменской области составила 7,2% годовых, в Югре – 7,5%, на Ямале – 7,8%.

«В конце года жители «тюменской матрешки» чаще брали кредиты по льготной госпрограмме на покупку квартир в новостройках под 7% годовых. Почти 90% таких кредитов пришлось на тюменцев. Общее количество льготных займов в регионе составило 4,7 тысяч, а объем – 10,5 млрд рублей, что более чем в три раза превысило показатели прошлого года. Значительный рост объясняется традиционным повышением спроса в декабре, предновогодними акциями от застройщиков, опасениями заемщиков по поводу завершения программы льготной ипотеки», – рассказали в пресс-службе Отделения Банка России по Тюменской области.

Напомним, срок действия программы льготной ипотеки на новостройки продлен до 1 июля 2024 года, процентная ставка увеличена до 8% годовых.


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