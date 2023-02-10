На 53% подорожали огурцы в России с начала года

Огурцы сильнее всего подорожали в России с начала года. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РБК. Уточняется, что на неделе, завершившейся 6 февраля, цены на огурцы выросли по сравнению с концом декабря 2022 года на 53,6%. По сравнению с предыдущей неделей стоимость огурцов увеличилась на 12,7%.

Исходя из данных Росстата, огурцы дорожают сезонно начиная с сентября. Но в прошлом году, к примеру, темпы подорожания были не такими заметными: в начале февраля 2022 года огурцы подорожали по сравнению с декабрем 2021-го всего на 16%.

В Национальном союзе производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) такой резкий скачок цен связывают с сезонностью и повышением стоимости на электроэнергию. Уточняется, что доля затрат на энергоресурсы в круглогодичных теплицах может составлять до 50% себестоимости огурцов.

Участники отрасли предположили, что уже в марте цены на огурцы могут стабилизироваться. На это повлияет в том числе уменьшение затрат на электроэнергию, поскольку в теплицах будет больше естественного света, а также начало массового плодоношения огурцов.

В Росстате также уточнили, что за неделю с 31 января по 6 февраля плодоовощная продукция в среднем подорожала на 5,1%. Цены также выросли на репчатый лук – на 11,5%, помидоры – на 4,6%, морковь – на 3%, бананы – на 2,4%. Колбасы и сыры подорожали на 0,4%, семена, печенье и водка – на 0,3%. При этом подешевели гречневая крупа (-1%), черный чай (-0,6%), свинина (-0,5%), курятина и сосиски (-0,3%).