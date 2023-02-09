Мегион принимает участие в региональном конкурсе: это позволит построить площадку для выгула собак

Мегионцы начали участвовать в региональном конкурсе на основе онлайн-голосования – это позволит построить первую в городе площадку для выгула и дрессировки собак. Обустройство объекта планируется в районе пожарной части.

По мнению главы Мегиона Олега Дейнека, такие специально оборудованные площадки решили бы массу проблем, связанных с чистотой на улицах. На площадке установят специальные барьеры, лесенки и другие собачьи спортивные снаряды, которые позволят без проблем выгуливать и тренировать питомцев.