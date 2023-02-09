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В ХМАО компании задолжали работникам почти 170 млн рублей

Почти 170 млн рублей задолжали югорские компании своим сотрудникам на начало февраля

В ХМАО компании задолжали работникам почти 170 млн рублей
Фото: pixabay

167,8 млн рублей задолжали компании ХМАО своим сотрудникам по данным на начало февраля. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру и трудовую инспекцию сообщил директор департамента труда и занятости населения Югры Роман Белкин.

«На начало года задолженность равнялась 47 миллионам рублей. Резкий рост почти на 121 миллион произошел по вине компании «Горизонт» в Горноправдинске. Это стало следствием кассового разрыва по причине аварии при проведении буровых работ, что привело к нарушению технологического процесса и направлению значительных финансовых средств компании на устранение аварии. По информации организации, долги по зарплате на сегодня частично погашены, с 120 они снизились до 81 миллиона», – цитирует Белкина Ugra-news.

Глава департамента также прокомментировал ситуацию с занятостью на рынке труда. По его данным, соискателям доступны более 21 тысячи вакансий. Это в шесть раз больше числа официально зарегистрированных безработных, подчеркнул Роман Белкин.

«На сегодня о предполагаемом увольнении 750 работников заявили 150 организаций. При этом сокращения преимущественно носят плановый характер. В режиме неполной занятости находятся 287 работников в 15 организациях», – сообщил директор департамента.

Он добавил, что сотрудники ведомства ежедневно мониторят ситуацию и взаимодействуют с работодателями, где есть риск сокращения сотрудников. Для таких работников разрабатываются индивидуальные планы мероприятий по трудоустройству и переобучению.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 49, комментариев: 0
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