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Югорчане стали реже покупать алкоголь по сравнению с прошлым годом

В ХМАО и еще в 18 регионах снизились продажи спиртных напитков

Югорчане стали реже покупать алкоголь по сравнению с прошлым годом
Фото: ru.freepik.com

В Югре оказалась в числе регионов, где снизился уровень потребления горячительных напитков. Об этом со ссылкой на статистику Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка написал в своем телеграм-канале глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Исходя из данных, предоставленных ведомством, можно увидеть, что в ХМАО и еще 18 регионах снизились продажи спиртного по сравнению с 2021 годом. Всего в автономном округе в прошлом году продано в пересчете на чистый спирт – 7,15 литров алкогольной продукции на каждого жителя, против 7,36 литров в прошлом году.

«Отмечу, что для расчета показателя «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» учитывается весь проданный алкоголь, в том числе пиво и другие напитки, в пересчете на чистый спирт в отношении с численностью населения всех возрастов. Для показателя учитываются все места продажи алкоголя: магазины и организации общественного питания (бары, кафе, рестораны)», – написал у себя в соцсетях Добровольский.


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Сегодня в 13:57, просмотров: 116, комментариев: 0
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