Администрация сельского поселения в ХМАО расселила 12 семей по решению суда

12 семей из сельского поселения Солнечный получили новые квартиры после вмешательства прокуратуры. Как сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства, в феврале 2022 года администрация Сургутского района передала в собственность мэрии поселения 12 квартир для переселения людей из аварийного жилья. Однако сельские чиновники не приняли мер по распределению квартир и передаче их нуждающимся семьям.

Районный прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие администрации Солнечного незаконным и обязать ее предоставить квартиры сельчанам, проживающим в аварийном жилье. Суд иск удовлетворил.

«В настоящее время администрацией 12 семьям переданы ключи от квартир, 25 граждан переселились из аварийного жилья в благоустроенные квартиры», - уточнили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.