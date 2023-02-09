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Бывших полицейских из Югры отправят в колонию за взятки

Двоим бывшим полицейским из Лангепаса вынесли приговор за взятки

Бывших полицейских из Югры отправят в колонию за взятки
Фото: pixabay.com

В Лангепасе вынесли приговор двум бывшим сотрудникам полиции. Одного из них обвинили в получении взятки, а другого – в пособничестве.

«Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что в декабре 2020 года один из подсудимых, находясь на службе, при проведении доследственной проверки по заявлению о хищении мобильного телефона, потребовал от местного жителя, совершившего кражу, передачи взятки в виде денежных средств за непривлечение последнего к уголовной ответственности», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Суд приговорил одного сотрудника полиции к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его пособник получил срок на полгода меньше. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напоминаем, ранее стало известно, что обвиняемые получили взятку в размере 15 тысяч рублей.


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Сегодня в 10:08, просмотров: 27, комментариев: 0
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