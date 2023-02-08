Губернатор Югры провела эфир, посвященный дошкольному и среднему образованию

Первый прямой эфир Натальи Комаровой в 2023 году был посвящен дошкольному и общему образованию. Решение провести разговор на эту тему резонирует с объявленным в России Годом педагога и наставника. О чем был этот двухчасовой разговор – в материале siapress.ru.

Начать следует с важной цифры, которую привела губернатор Югры – доступность дошкольного образования, согласно данным федеральных рейтингов и мониторингов, в регионе составляет полновесные 100 процентов. Какие-то несколько лет назад ситуация была значительно хуже.

«Наш регион вошел в группу с наиболее высокими показателями эффективности осуществления функций управления образованием. То есть, у нас этими вопросами занимаются хорошо подготовленные специалисты, а решения, которые они разрабатывают и затем реализовывают, дают высокий положительный эффект», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Кроме того, автономный округ входит в топ-12 регионов страны с наиболее эффективной системой соцподдержки педагогов по итогам 2022 года.

И раз уж разговор зашел об учителях, то нельзя было пройти мимо Года педагога и наставника в России, который должен повысить статус и престиж этих важных профессий. Как обычно в нашем регионе, идеи о мероприятиях, которые должны пройти в рамках подобных тематических событий, собирали всем миром – с участием далеко не только чиновников, но и самих учителей, родителей и школьников. В ближайшее время полноценный план мероприятий будет готов и уйдет на одобрение в правительство Югры. В частности, это в регионе пройдет акция «Дорога просвещения», в рамках которой педагоги-наставники будут транслировать на широкую аудиторию свои лучшие идеи и практики в преподавании и менторстве.

«Наставничество в нашей школе является многолетней традицией. Мы видим, как растет популярность нашей профессии, какие яркие и мотивированные молодые педагоги приходят из педагогических вузов, с каким энтузиазмом начинают свою профессиональную карьеру, а мы, наставники, поддерживаем их и помогаем развиваться», – отметила директор Центра образования №7 им. Дунина-Горкавича в Ханты-Мансийске Ксения Букренева.

Такая сложная, близкая и чувствительная для каждой отдельной семьи тема, как образование, не могла обойтись без некоторых частных вопросов. Например, об интеграции в автономном округе информационно-коммуникационной платформы «Сферум», которая существенно расширяет возможности школьников и учителей при дистанционных занятиях. Югра стала одним из пилотных регионов, где внедряли эту систему в 2022 году, и наш автономный округ занял первое место по интенсивности использования «Сферума». Впрочем, никто не отменял собственную ГИС «Образование Югры», в которой родители могут следить за ходом образовательного процесса, оценками и прочей информацией, которая может им потребоваться.

Отдельный и любимый многими разговор – про школьное питание. Это огромная и сложная система, которая должна ежедневно (и иногда не по одному разу) кормить десятки тысяч школьников по всему округу. Но ее продолжают делать более гибкой и комфортной в первую очередь для потребителей – то есть детей. Вот и в ходе прошедшего эфира губернатор рекомендовала главам всех муниципалитетов обеспечить не менее двух вариантов меню, выбирать из которых смогут сами школьники. Подобное уже существует в некоторых городах. Например, в Лангепасе, Мегионе и Югорске такое двухвариантное меню внедрили в начале этого учебного года. В Когалыме пошли еще дальше и в некоторых школах сделали вместо стандартных меню полноценный шведский стол – и все довольны.

«Спасибо всем участникам и модераторам этой встречи, – подвела черту двухчасового разговора Наталья Комарова. – Поделюсь личным ощущением – когда я встречаюсь с учителями, то как-то подбираюсь и понимаю, что нужно с ответственностью относиться к обсуждаемому проекту. И сегодня я была в максимально собранном состоянии, так как нам всем хочется получить «пятерку». Надеюсь, что наши педагоги и наставники остались удовлетворены остальными участниками встречи, сегодняшний проект был успешно реализован и он имеет важный задел для дальнейшего развития».