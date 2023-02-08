16+
Логотип Сиапресс
USD  70,8924   EUR  75,9087  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Акция в поддержку онкобольных детей запустилась на территории Югры

Благотворительный фонд «Коробочка храбрости» запускает акцию по сбору игрушек для югорских детей с онкозаболеваниями

Акция в поддержку онкобольных детей запустилась на территории Югры
Фото: ru.freepik.com

Доноры и сотрудники окружной станции переливания крови запустили сбор игрушек для пациентов Центра детской онкологии и гематологии на станциях переливания крови в Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске.

Сразу после неприятной процедуры (укол, перевязка и т.п) маленькие пациенты вынимают одну игрушку из «коробки храбрости». Уже во время манипуляции дети отвлекаются, высматривая себе сувенир в прозрачной коробке — приз за смелость. Следующий поход в процедурный кабинет так не страшит маленьких пациентов.

Все собранные подарки передаются пациентам онкологического отделения окружной клинической детской больницы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:21, просмотров: 125, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В федеральном бюджете в январе дефицит в 1,7 трлн рублей – что будет с экономикой и валютой 663
  2. ​Программа «Стимул» даст Тюмени новые улицы 627
  3. ​В Тюмени обсудят вопросы продвижения региональных музеев 599
  4. ​Больше 11 тысяч тюменских семей получили материнский капитал в 2022 году 556
  5. Сургутянин сделал предложение Ларисе Долиной во время концерта: она отказалась 498
  6. Секрет Чебурашки 432
  7. В Югре погибла пенсионерка, упав в яму с кипятком 394
  8. Губернатор ХМАО поручила восстановить разметку на дорогах до начала лета 391
  9. Школьница из Нижневартовска ранила одноклассника ножницами 362
  10. Жители Сургута смогут бесплатно чипировать собак 352
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 6465
  2. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 2774
  3. Шесть человек, включая трех девушек, погибли на дорогах ХМАО за сутки 2618
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 февраля? // АФИША 2530
  5. Эпидемия рака в Югре? 2481
  6. ​Сургутяне выбирают мечту: спрос на загородную недвижимость продолжает расти 2455
  7. ​700 студентов выбрали «Россети Тюмень» для прохождения практики в 2022 году 2386
  8. ​Будет нам наука 2317
  9. Проверка на ценности 2274
  10. ​Новости разложившегося мира 2267
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8622
  2. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 6465
  3. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 4142
  4. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 4060
  5. Еще одна брешь 3900
  6. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 3864
  7. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 3795
  8. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 3449
  9. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 3448
  10. Какие цифровые тренды стоит ожидать в 2023 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3377

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика