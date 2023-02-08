Семь пар поженятся в Сургутском районе в День всех влюбленных

В Сургутском районе 14 февраля поженятся семь пар. День уже расписан полностью, поэтому работники учреждения ведут запись на другие красивые даты в 2023 году, пишет «Сургутская трибуна».
«23.03.2023 зал торжеств районного загса также полностью забронирован под роспись. Однако ждем женихов и невест к нам в другие даты», - сообщила начальник отдела ЗАГС администрации Сургутского района Юлия Фролова.
Вот какие красивые даты предлагают в Сургутском районе женихам и невестам:
- 20.02.2023;
- 03.03.2023;
- 30.03.2023;
- 04.04.2023;
- 23.04.2023;
- 05.05.2023;
- 23.05.2023;
- 06.06.2023;
- 23.06.2023;
- 07.07.2023;
- 08.08.2023;
- 23.08.2023;
- 10.10.2023;
- 23.10.2023;
- 23.11.2023;
- 12.12.2023;
- 21.12.2023.
Записаться на роспись можно через портал госуслуг. Подробности по телефонам: 526-025 и 526-047.