Семь пар поженятся в Сургутском районе в День всех влюбленных

В Сургутском районе 14 февраля поженятся семь пар. День уже расписан полностью, поэтому работники учреждения ведут запись на другие красивые даты в 2023 году, пишет «Сургутская трибуна».

«23.03.2023 зал торжеств районного загса также полностью забронирован под роспись. Однако ждем женихов и невест к нам в другие даты», - сообщила начальник отдела ЗАГС администрации Сургутского района Юлия Фролова.

Вот какие красивые даты предлагают в Сургутском районе женихам и невестам:

20.02.2023;

03.03.2023;

30.03.2023;

04.04.2023;

23.04.2023;

05.05.2023;

23.05.2023;

06.06.2023;

23.06.2023;

07.07.2023;

08.08.2023;

23.08.2023;

10.10.2023;

23.10.2023;

23.11.2023;

12.12.2023;

21.12.2023.

Записаться на роспись можно через портал госуслуг. Подробности по телефонам: 526-025 и 526-047.