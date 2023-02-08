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Влюбленные Сургутского района забронировали все места в ЗАГСе 14 февраля

Семь пар поженятся в Сургутском районе в День всех влюбленных

Влюбленные Сургутского района забронировали все места в ЗАГСе 14 февраля
Фото: pixabay

В Сургутском районе 14 февраля поженятся семь пар. День уже расписан полностью, поэтому работники учреждения ведут запись на другие красивые даты в 2023 году, пишет «Сургутская трибуна».

«23.03.2023 зал торжеств районного загса также полностью забронирован под роспись. Однако ждем женихов и невест к нам в другие даты», - сообщила начальник отдела ЗАГС администрации Сургутского района Юлия Фролова.

Вот какие красивые даты предлагают в Сургутском районе женихам и невестам:

  • 20.02.2023;
  • 03.03.2023;
  • 30.03.2023;
  • 04.04.2023;
  • 23.04.2023;
  • 05.05.2023;
  • 23.05.2023;
  • 06.06.2023;
  • 23.06.2023;
  • 07.07.2023;
  • 08.08.2023;
  • 23.08.2023;
  • 10.10.2023;
  • 23.10.2023;
  • 23.11.2023;
  • 12.12.2023;
  • 21.12.2023.

Записаться на роспись можно через портал госуслуг. Подробности по телефонам: 526-025 и 526-047.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 72, комментариев: 0
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