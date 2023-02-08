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В Югре погибла пенсионерка, упав в яму с кипятком

Пенсионерка погибла при прорыве теплотрассы в ХМАО

В Югре погибла пенсионерка, упав в яму с кипятком
Фото: телеграм-канал "СК России по ХМАО-Югре"

В Нефтеюганске следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 79-летней женщины. Она упала в яму с кипятком, образовавшуюся при прорыве теплотрассы, и умерла спустя несколько дней в больнице, сообщается в телеграм-канале СУ СКР по Югре.

«По данным следствия, 11 января 2023 года в районе улицы Строителей города Нефтеюганска произошел прорыв теплотрассы, в результате которого на пешеходной дороге образовалась впадина, заполненная горячей водой. Около 08:00 по данному тротуару проходила 79-летняя жительница Нефтеюганска, которая упала в образовавшуюся яму», - говорится в сообщении.

Женщину с ожогами доставили в больницу, но спустя несколько дней она умерла. Отмечается, что в день ЧП на улице был мороз ниже 40 градусов, и это могло привести к прорыву теплотрассы.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.


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Сегодня в 12:51, просмотров: 188, комментариев: 0
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