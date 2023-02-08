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Пожилой югорчанин на большегрузе устроил массовое ДТП – есть пострадавшие

В массовой аварии в Октябрьском районе пострадали два человека

Пожилой югорчанин на большегрузе устроил массовое ДТП – есть пострадавшие
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 7 февраля, в Октябрьском районе произошла авария с участием трех автомобилей. Ее спровоцировал 61-летний мужчина, который не предоставил преимущество при выезде.

«В 07:40 на 110 км автодороги «Нягань-Уньюган» в Октябрьском районе, 61-летний мужчина, управляя транспортным средством «Урал», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории налево (в нарушение ПДД), не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем «Hyundai», который от удара отбросило на Skoda», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате автоаварии водитель и пассажир Hyundai получили травмы.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали три ДТП, в которых пострадали четыре человека.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 117, комментариев: 0
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