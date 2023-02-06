В ХМАО наказали коллекторов за настойчивое выбивание долгов

Банковских коллекторов в Югре оштрафовали на 205 тысяч из-за назойливых звонков должникам и их родственникам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона. За прошлый год к приставам обратился 91 югорчанин.

В частности, люди жаловались на постоянные телефонные звонки, неправомерное взаимодействие с другими гражданами, не являющимися должниками, а также на психологическое давление со стороны кредиторов.

Судебные приставы возбудили 37 дел об административных правонарушениях, по итогам расследований составлено 13 соответствующих протоколов. Во всех случаях действия банков были признаны неправомерными.