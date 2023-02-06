Вячеслав Бутусов выступит на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске

Певец Вячеслав Бутусов выступит 5 марта на фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Об этом сообщила директор концертно-театрального центра «Югра-Классик» Екатерина Пынзарь, пишет Ugra-news.

Также, по ее словам, в день открытия фестиваля «Дух огня» 3 марта на площадке «Югра-Классик» покажут аудиовизуальный перфоманс.

«На входной группе будет конструкция изо льда и света, так называемый «Путь», который расскажет гостям о двадцатилетней истории фестиваля. И да, ведущей церемонии открытия в большом концертном зале уже точно станет заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино Юлия Пересильд», — добавила Екатерина.

Юлия Пересильд также примет участие в культурной программе второго дня фестиваля, где выступит рассказчиком сказки «Пеппи Длинный чулок» совместно с Концертным оркестром Югры.

В этом году организаторы фестиваля готовят две выставки, которые будут свободны для посещения: фотовыставку Российской государственной библиотеки искусств «От эскиза к фильму» и выставку киностудии «Ленфильм».

«5 марта ждем в гости с концертом Вячеслава Бутусова, а 7 марта состоится закрытие фестиваля с торжественной церемонией награждения конкурсантов и концертом президента «Духа огня» Эмира Кустурицы!» — сообщила Екатерина Пынзарь.