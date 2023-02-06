Спасатели Югры оказали помощь мужчине, которого придавило деревом

В деревне Ушья в Кондинском районе мужчину придавило деревом во время заготовки леса. На выручку пострадавшему пришли спасатели.

«Спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Кондинский район) учреждения «Центроспас-Югория» 2 января выезжали в лесной массив деревни Ушья по сообщению: при валке леса человека придавило деревом, требуется эвакуация пострадавшего», – рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Спасатели вытащили мужчину из-под дерева и эвакуировали на жестких носилках до центральной дороги, где его ждала скорая медицинская помощь.

Напоминаем, ранее в Югре пришлось спасать югорчанина, который упал в сугроб и не смог самостоятельно выбраться.