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162 километров коммунальных сетей заменят в Югре

Масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры пройдет в 19 муниципалитетах Югры

162 километров коммунальных сетей заменят в Югре
Фото: siapress.ru

В Югре планируют капитальный ремонт 162 километров коммунальных сетей. Масштабная комплексная работа по модернизации пройдет в течение двух лет в 19 муниципалитетах. На эти цели выделят три млрд рублей, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Обновление коммунальных сетей – востребованное направление развития ЖКХ, которое находится на особом контроле правительства. Поэтому в региональных программах модернизации систем коммунальной инфраструктуры акцент сделан на обновление линейных объектов, – заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. – Только сегодня мы утвердили 21 проект программ с объемом федерального финансирования более 26 млрд рублей, в рамках которых в ближайшие два года в субъектах будет построено или реконструировано более 3,2 тыс. км сетей, а также 40 объектов производственного назначения».

Отметим, что план работы включает в себя 70 мероприятий в этом году и 109 – в следующем. Сейчас муниципалитеты Югры вносят предложения по модернизации на 2025-2027 годы.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 67, комментариев: 0
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