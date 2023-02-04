Подозреваемый в мошенничестве помощник губернатора Михаил Слинкин написал заявление об уходе

Член параолимпийской сборной и помощник губернатора Югры Натальи Комаровой Михаил Слинкин подал в отставку из-за обвинений в подделке документов на получение ковидных выплат. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Написал заявление на увольнение по собственному желанию. С понедельника я больше не работаю помощником Натальи Владимировны Комаровой. Это единственно верное решение сейчас, пока ведутся разбирательства. Не понимаю суть претензий в мой адрес, но иду на такой шаг, потому как не могу дискредитировать своего руководителя, уважением которого дорожу», – сообщил Слинкин.

Отметим, что его подозревают в предоставлении подложных документов для денежных компенсация некоммерческим организациям в период пандемии. «Общественная Организация «Олимпийский совет Югры», в которой я являюсь руководителем, получила в 2020 году, в период пандемии финансовую поддержку от Фонда гражданских инициатив. Не исключаю факта нарушения финансовой дисциплины при составлении документов, их оформлении и составлении отчетов о полученных средствах. Эти обстоятельства сейчас и выясняют правоохранительные органы», – пояснил уже бывший помощник губернатора.

Напоминаем, ранее в Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции.