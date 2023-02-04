За найденное оружие в лесу житель Урая может лишиться свободы на пять лет

В Урае осудят 39-летнего мужчину за незаконное хранение огнестрельного оружия. По его словам, он нашел оружие в лесу.

«В ходе осмотра места происшествия был изъят предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием. В результате проведенной экспертизы было установлено, что предмет является гладкоствольным огнестрельным оружием, обрезом одноствольного охотничьего ружья 16 калибра», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Югре.

Отметим, что ранее мужчина не владел оружием и не имел лицензии на приобретение, хранение и ношение. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.