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Житель Урая нашел оружие в лесу и оставил себе: теперь ему грозит срок

За найденное оружие в лесу житель Урая может лишиться свободы на пять лет

Житель Урая нашел оружие в лесу и оставил себе: теперь ему грозит срок
Фото: unsplash.com

В Урае осудят 39-летнего мужчину за незаконное хранение огнестрельного оружия. По его словам, он нашел оружие в лесу.

«В ходе осмотра места происшествия был изъят предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием. В результате проведенной экспертизы было установлено, что предмет является гладкоствольным огнестрельным оружием, обрезом одноствольного охотничьего ружья 16 калибра», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Югре.

Отметим, что ранее мужчина не владел оружием и не имел лицензии на приобретение, хранение и ношение. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 147, комментариев: 0
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