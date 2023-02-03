Ограничения для движения грузовиков по зимникам отменили в ХМАО

В Югре сняли ограничения для движения грузовиков по зимним дорогам, которые вводились из-за потепления. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог округа.

«В связи с нормализацией погодных условий и понижением температуры воздуха с 3 февраля снимаются ранее введенные ограничения на движение грузовых автомобилей на ряде зимних автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения автономного округа: Сергино - Андра, Приобье - Перегребное в том числе подъезд к Перегребному, Нарыкары - Мулигорт - Перегребное, Урманный - Каменное, Большой Камень - Большие Леуши, Белоярский - Полноват, Октябрьское - Большой Камень, Хулимсунт - Няксимволь - Усть-Манья», - цитирует ТАСС сообщение.

Ограничения для грузовиков ввели вечером 20 января. Причиной стало повышение температуры воздуха. Ограничение действовало в круглосуточном режиме.