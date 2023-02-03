Признаки плагиата обнаружили в работах-участниках экологического конкурса в ХМАО

В ХМАО нашли плагиат в работах, участвующих в конкурсе на лучшие логотипы, посвященные защите окружающей среды. Внимание на это обратил один из наших читателей.

«В округе проходит голосование за «лучшие логотипы», посвященные защите окружающей среды в Югре. В описании указано, что предложенные варианты были отобраны экспертами по итогам общественного обсуждения «Создание экосимволов Югры», проходившем на myopenugra.ru в 2022 году. А по факту это просто картинки из интернета. Про авторские права никто не помнит», - рассказал читатель.

В качестве примера он прислал эти картинки: первая - оригинал, вторая - присланная на конкурс работа:

Собеседник издания обратился к организаторам конкурса с просьбой прокомментировать плагиат в работах. Там ответили, что в условиях конкурса был указан пункт об ответственности за нарушение авторских прав.

«Соответственно ответственность за плагиат лежит на человеке разместившим данную работу. Со своей стороны хотим отметить, что данные логотипы не будут использоваться в первоначальном виде, а будут переработаны дизайнером и лягут в основу уникального логотипа, изготовленного заказчиком проекта – Департаментом экономического развития ХМАО – Югры» - резюмировали организаторы.