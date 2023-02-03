242 новых заболевших коронавирусом выявили в Югре за сутки

В 15 муниципалитетах ХМАО за сутки выявили 242 новых случая коронавируса (днем ранее было 158). Больше всего новых заболевших, как и в предыдущие дни, зарегистрировано в Сургуте - сразу 161, а также в Урае - 21. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 11 новых случаев заражения.

На момент выявления у 238 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 – пневмония, у 1 – бессимптомное течение болезни, уточнили в окружном оперштабе.

Выздоровели за сутки 115 человек, за весь период пандемии – 252 286 югорчан. Умерли от ковида за весь период 2 606 пациентов.