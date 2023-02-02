Развлекательное мероприятие «Зимние забавы» пройдет в Сургуте

В Сургуте уже в эту субботу пройдет спортивно-развлекательное мероприятие «Зимние забавы». Оно состоится в 14:00 в парке развлечений «ЮграПарк» на ул. Университетская, 12а, сообщили в пресс-службе администрации города.
В программе:
14:00 - сбор команд
14:15 - общая разминка
14:30 - 15:30 - эстафеты
15:30 - награждение
16:00 - 17:00 - свободное катание
«Победители получат подарочные сертификаты. Соревнования на льду для детей и их родителей будут проходить до конца ледового сезона», - отметили в пресс-службе ведомства.