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​В Сургуте пройдут «Зимние забавы»

Развлекательное мероприятие «Зимние забавы» пройдет в Сургуте

​В Сургуте пройдут «Зимние забавы»
Иллюстрация: телеграм-канал администрации Сургута

В Сургуте уже в эту субботу пройдет спортивно-развлекательное мероприятие «Зимние забавы». Оно состоится в 14:00 в парке развлечений «ЮграПарк» на ул. Университетская, 12а, сообщили в пресс-службе администрации города.

В программе:

14:00 - сбор команд

14:15 - общая разминка

14:30 - 15:30 - эстафеты

15:30 - награждение

16:00 - 17:00 - свободное катание

«Победители получат подарочные сертификаты. Соревнования на льду для детей и их родителей будут проходить до конца ледового сезона», - отметили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 123, комментариев: 0
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