Школу в Югре эвакуируют второй день подряд из-за сообщений о минировании

Школу №6 Югорска эвакуируют второй день подряд из-за сообщений о минировании. Образовательное учреждение проверяют сотрудники силовых ведомств, пишет ТАСС.

«Сегодня на электронную почту школы вновь поступило анонимное сообщение об угрозе минирования учреждения. Все сотрудники и ученики были эвакуированы», - сообщил собеседник агентства.

Учащихся и сотрудников школы №6 эвакуировали и накануне, 1 февраля, после поступившего сообщения о якобы заложенной бомбе. Силовики ничего подозрительного в учреждении не нашли.