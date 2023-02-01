Аферисты взломали аккаунт директора югорского отделения «Бургер Кинга» и украли большую сумму

Мошенники взломали аккаунт директора белоярского отделения «Бургер Кинга», а после выпросили у сотрудников сети 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Ural Mash.

Сообщается, что злоумышленники разослали сообщения о помощи от ее имени по рабочим чатам в телеграмме. Несмотря на то, что причины сбора не были озвучены, работники начали переводить деньги на предоставленный аферистами счет в банке. Одна из сотрудниц даже поделилась своими интимными фотографиями.

Полиция помогла заблокировать счета мошенников. Директор обратилась в суд.