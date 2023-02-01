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В Югре выберут «Посла гостеприимства»

Официального представителя главного туристического конкурса страны выберут в ХМАО

В Югре выберут «Посла гостеприимства»
Фото: pixabay

В Югре выберут официального представителя главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства». Этому человеку предстоит развивать региональное турсообщество, сообщает пресс-служба правительства округа.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого». Первый набор программы «Послы гостеприимства» стартовал в 2022 году и объединил 107 человек из 78 регионов страны.

«Это люди, искренне любящие свои города и сёла. За год мастерам удалось интегрироваться в более 45 федеральных событий, провести 160 презентаций в вузах и на отраслевых мероприятиях, создать в регионах сообщества людей, готовых совместно действовать, творить и воплощать, чтобы сделать российское гостеприимство общемировым брендом», — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Подать заявку на участие в программе можно до 8 февраля на официальном сайте проекта. Там же можно ознакомиться с подробностями участия в конкурсе.


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Сегодня в 15:54, просмотров: 70, комментариев: 0
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