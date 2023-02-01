На пожилую пару из Югры завели уголовное дело за вылов сибирского осетра

В Березовском районе поймали пожилую пару на ловле сибирского осетра, который занесен в Красную книгу. 63-летняя и 55-летний жители деревни Демино установили ставным подледным способом капроновую сеть на реке Северная Сосьва.

«По результатам экспертной оценки, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам незаконными действиями граждан, превысил 480 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Югре.

Отметим, что ранее югорчане не привлекались к административной и уголовной ответственности. Сейчас браконьерам избрана мера принуждения – обязательство о явке.