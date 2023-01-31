Губернатор Югры завершила январь рабочей поездкой в Березовский район

В течение всего января, вплоть с первых дней наступившего года, важным пунктом в расписании губернатора Югры были поездки по муниципалитетам. Этой традиции много лет – Наталья Комарова постоянно приезжала в отдельные города и поселения, чтобы пообщаться с местными жителями и руководством местных администраций и парламентов. Перерыв в этом постоянном процессе случился только во время пандемии, которая ограничила возможности по сбору людей в одном месте – но это дало толчок развитию онлайн-общению губернатора что с коллегами, что с земляками.

Тем не менее, к началу 2023 года коронавирус отступил, и глава региона посвятила много времени рабочим поездкам, чтобы с каждым муниципалитетом отдельно подвести итоги минувшего года и сверить планы на 2023 год. Подобный подход позволяет Наталье Комаровой держать руку на пульсе не только общеокружных вопросов, но и важных процессов и событий на местах.

В ходе этих встреч главы муниципалитетов и председатели парламентов отчитываются о проделанной работе, а губернатор дает комплексную оценку их работе, основываясь как на объективных показателях экономического развития, так и на «субъективном» факторе – обратной связи от жителей. Наталья Комарова всегда подчеркивает, что развитие территорий находится в ведении муниципальных властей, но окружное руководство не отказывает в помощи. В частности, подобные встречи позволяют понять, в какой части тем или иным городам и поселениям требуется помощь региона, а в чем опыт отдельного муниципалитета может пригодиться всему автономному округу.

Политика открытости, погружения в местную проблематику и безостановочный сбор обратной связи от граждан позволяет Наталье Комаровой координировать работу своего правительства с муниципалитетами и двигаться к поставленным целям. А они, в общем-то, касаются в основном повышения благосостояния граждан.

В конце января очередным муниципалитетом, куда Наталья Комарова приехала с отчетно-планировочным визитом, стал Березовский район – крайний северо-запад Югры. С губернатором работали глава Павел Артеев, председатель районной думы Зульфия Канева, а также местные парламентарии.

Важное направление, которым сейчас занимаются местные власти – расселение аварийного жилья. Для обеспечения его обитателей новыми квартирами в Березово строится три четырехэтажных дома. Районная администрация уже купила в них квартиры. Всего же, по словам Павла Артеева, в районе 124 многоквартирных дома признаны подлежащими к сносу, из них 60 – непригодны для жизни. При этом местные власти на 13 процентов перевыполнили план по расселению аварийного фонда в 2022 году – под снос пошли шесть домов площадью 2,8 тысячи квадратных метров, 20 семей переехали в новые квартиры.

«Необходимо реализовать все задачи в этом направлении, чтобы автономный округ мог претендовать на софинансирование из федерального бюджета в рамках новой программы. Важно работать в команде», – настроила коллег глава региона.

Муниципалитет активно занимается вопросами поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Губернатор призвала максимально использовать весь инструментарий для этой работы – освобождение от страховых взносов, возмещение части затрат на приобретение оборудования и так далее. Все это оформлено в качестве федеральных и региональных мер поддержки предпринимательства, которые может использовать местная власть.

Павел Артеев рассказал, что за 2022 год в Березовском районе на 29 процентов увеличилось количество субъектов предпринимательства – за счет не только создания новых бизнесов, но и регистрации граждан в качестве самозанятых. Мерами поддержки в объеме 27 млн рублей воспользовались почти сто предпринимателей. В целом же рост зарплат в районе составил 13,2 процента, пенсии увеличились на 15,6 процента, а число безработных упало на четверть.

Еще один позитивный статистический момент – в Березовском районе 93,6 процента жителей обеспечены чистой водой, в то время как в среднем по округу этот показатель составляет 87,3 процента. Но это не повод расслабляться. «Необходимо определить, что можем предпринять, чтобы добиться 100 процентов исполнения. В целом всё, что касается сферы жилищно-коммунального хозяйства, необходимо отрабатывать комплексно, чтобы затем не возвращаться к решению одной и той же проблемы многократно. Это касается обеспечения всей необходимой коммунальной инфраструктуры и услуг. Это один из важнейших функционалов органов местного самоуправления», – обратилась к руководителям района Наталья Комарова.

Особое внимание губернатор обратила на реализацию проектов, собранных через большую краудсорсинговую кампанию «Карта развития Югры» (ее использовала партия «Единая Россия» в ходе большой выборной кампании 2021 года). В нее включены 34 проекта, предложенные жителями Березовского района, из них семь уже реализованы, в частности – новый образовательно-культурный комплекс в селе Теги. Там обустроены учебные классы, помещения для спорта, столовая, медицинский блок, зрительный зал на сто человек. Наталья Комарова в дальнейшем использовать «Карту развития Югры» для улучшения уровня и качества жизни в Березовского района.