В ХМАО задержали мужчину, похитившего около 77 тысяч рублей и банку пива

В Кондинском районе задержали безработного 35-летнего мужчину по подозрению в краже порядка 77 тысяч рублей и банки пива в одном из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«Выяснилось, что фигурант состоит в семейных отношениях с женщиной, которая на период новогодних праздников была трудоустроена в магазине продавцом. В одну из ночей злоумышленник незаметно вытащил у супруги ключи от торговой точки и отправился на кражу. Таким образом, подозреваемый свободно вошел в магазин и направился к кассовому столу, где была сумка с деньгами», – отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «Б» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.