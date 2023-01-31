88 югорчан заболели коронавирусом за сутки

В 9 муниципалитетах Югры за сутки выявили 88 новых случаев коронавируса (днем ранее было 130). Из них в Сургуте - 48, Ханты-Мансийске - 16. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 5 новых заболевших. У всех пациентов на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ.

Вылечились за сутки 83 человека, за весь период пандемии – 251 959 югорчан. Скончались от ковида за весь период 2 606 пациентов.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю в ХМАО зарегистрировали 123,2 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения. Это выше уровня предыдущей недели на 18,4% и выше эпидемического порога на 39,7%