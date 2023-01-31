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​В Югре на льготную «айтишную» ипотеку могут претендовать работники более 100 компаний

Льготную ипотеку для работников IT-сферы выдают в Югре

​В Югре на льготную «айтишную» ипотеку могут претендовать работники более 100 компаний
Фото siapress.ru

В Югре 113 компаний прошли аккредитацию как предприятия в сфере IT, благодаря чему их работники могут претендовать на льготную ипотеку. В 2022 году соответствующие заявки подали 16 человек, из них пять уже получили деньги на жилье на льготных условиях, рассказывает телеканал «Югра».

Накануне были опубликованы новые меры, которые смягчают и без того неплохие условия такой ипотеки. Так, возраст участников программы расширен до 18-50 лет, снижены требования к зарплате (до вычета НДФЛ) – 120 тысяч рублей в городах-миллионниках и 70 тысяч в других населенных пунктах.

Льготная ставка ипотеки по этой программе – 5 процентов годовых.


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Сегодня в 13:25, просмотров: 132, комментариев: 0
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