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В Югре продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Почти на 20% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю в ХМАО

В Югре продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
Фото: pixabay

За прошлую неделю в ХМАО зарегистрировали 123,2 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения. Это выше уровня предыдущей недели на 18,4% и выше эпидемического порога на 39,7%, сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших - среди детей (59,7%), среди взрослых их оказалось 40,3%. Основную заболеваемость ОРВИ и гриппом в ХМАО формируют Сургут, Нижневартовск, Сургутский район и Ханты-Мансийск.

В Ханты-Мансийске заболеваемость составила 119,7 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения. Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах, кроме детей от трех до шести лет, где произошел незначительный рост на 7,2%.

Также, по данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Югре подтвердилось 448 случаев гриппа, среди которых доминирует грипп В – 61,8%, грипп А несубтипированный – 31,7%, грипп A(H1N1) – 6,3%. Зафиксирован рост доли гриппа В и снижение доли гриппа А.


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Сегодня в 12:06, просмотров: 137, комментариев: 0
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