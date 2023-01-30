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​Пьяных водителей не становится меньше на дорогах ХМАО

Пьяный водитель без прав учинил ДТП в Ханты-Мансийске

​Пьяных водителей не становится меньше на дорогах ХМАО
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

Пьяных водителей на дорогах ХМАО меньше не становится. По данным Госавтоинспекции региона, на прошлой неделе стражи правопорядка задержали 136 автомобилистов с признаками опьянения (неделей ранее было 130). В отношении 15 из них, повторно севших за руль пьяными, возбудили уголовные дела.

В Ханты-Мансийске пьяный водитель, лишенный прав, спровоцировал ДТП. Как рассказали в пресс-службе ведомства, 31-летний мужчина на «ВАЗе» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с KIA. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы.

В Госавтоинспекции призвали жителей региона не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения и сообщать о пьяных водителях по телефону «02» (с мобильного – 102), а также в телеграм-канале в чат-боте «ДПС ХМАО – Югра».


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Сегодня в 16:47, просмотров: 57, комментариев: 0
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