Пьяный водитель без прав учинил ДТП в Ханты-Мансийске

Пьяных водителей на дорогах ХМАО меньше не становится. По данным Госавтоинспекции региона, на прошлой неделе стражи правопорядка задержали 136 автомобилистов с признаками опьянения (неделей ранее было 130). В отношении 15 из них, повторно севших за руль пьяными, возбудили уголовные дела.

В Ханты-Мансийске пьяный водитель, лишенный прав, спровоцировал ДТП. Как рассказали в пресс-службе ведомства, 31-летний мужчина на «ВАЗе» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с KIA. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы.

В Госавтоинспекции призвали жителей региона не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения и сообщать о пьяных водителях по телефону «02» (с мобильного – 102), а также в телеграм-канале в чат-боте «ДПС ХМАО – Югра».