В Когалыме можно будет получать образование в сфере нефтянки

Важное событие произойдет в 2023 году в Когалыме – там откроется филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. Его строительство подходит к концу. Площадку в ходе рабочего визита посетила Наталья Комарова, рассказывает «Югра-ТВ».

Этот филиал станет настоящим образовательным кампусом. Он будет состоять из общественно-образовательного корпуса с актовым залом на 300 мест, конференц-залов, учебного корпуса с зонами коворкинга, геологического музея, общежития на 390 мест, четырех двухэтажных домов для преподавателей, спортивного блока и лабораторного корпуса.

«Обращу внимание на то, что в данном случае этот вуз является якорным, и на этом простом основании с учетом возможностей, которые еще и ЛУКОЙЛ предлагает для исследовательской деятельности, можно говорить о том, что образовательная программа, программы научной деятельности соответствуют мировым стандартам», – комментирует губернатор Югры.

Стоит отметить, что под открытие этого образовательного объекта системообразующий перевозчик Югры – авиакомпания Utair – открывает прямые рейсы между Когалымом и Пермью. Для повышения доступности билетов это направление будет субсидироваться из бюджета региона.