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Жители югорской деревни пожаловались на грязную питьевую воду

Суд обязал чиновников обеспечить жителей югорской деревни чистой водой

Жители югорской деревни пожаловались на грязную питьевую воду
Фото: pixabay

Жители деревни Ушья сельского поселения Мулымья (Кондинский район) пожаловались в прокуратуру на некачественную питьевую воду. В ходе проверки выяснилось, что питьевая вода, которая поступает в дома сельчан через централизованные сети водоснабжения, не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

«Основными причинами ненадлежащего качества питьевой воды стали отсутствие капитального ремонта водоочистных сооружений и ветхих сетей водоснабжения», - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию Кондинского района устранить допущенные нарушения и обеспечить население качественной питьевой водой. Суд иск удовлетворил. Его исполнение контролирует прокуратура.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 80, комментариев: 0
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