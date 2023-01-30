В Югре назначили куратора культуры, спорта и образования

На должность заместителя губернатора Югры назначили Елену Шумакову. Она будет курировать следующие направления: культура, физическая культура и спорт, образование и наука. Об этом сообщает правительство региона.

Отметим, что с 2015 года Елена Шумакова возглавляла департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Под ее руководством в регионе была сформирована экосистема поддержки гражданских инициатив, включающая грант губернатора Югры и поддержку инициативных проектов жителей, выстроена система открытого государственного управления, Югра стала знаковым регионом в формировании международной гуманитарной повестки. На всероссийском уровне автономный округ пять лет подряд занимает первое место среди регионов в рейтинге Минэкономразвития России по уровню и качеству развития некоммерческого сектора, первое место в рейтинге Общественной палаты по уровню поддержки НКО региональной властью, второе место после Москвы в рейтинге «Регион НКО».

Исполнение обязанностей директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры возложено на первого заместителя руководителя ведомства Марию Орлову.