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Пожарные сохранили имущество югорчан на рекордную сумму более 228 млн рублей

В Югре потушили 33 пожара и спасли трех человек за неделю

Пожарные сохранили имущество югорчан на рекордную сумму более 228 млн рублей
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю в Югре ликвидировали 33 пожара на территории округа. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 228 миллионов рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество югорчан. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре.

«Объектами возгораний в 33 случаях стали строения, в числе которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и 3 транспортных средства <…> За прошедшую неделю было спасено 3 человека», – рассказали в ведомстве.

Напомним, что основные причины возгораний – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. В зимний период, причинами пожаров чаще всего становятся неисправность электрических розеток и неверная эксплуатация бытовых отопительных электронагревательных приборов, а также неисправность бытовой техники.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 153, комментариев: 0
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